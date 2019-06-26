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تقارير ومتابعات

بدأت محافظة الجيزة تنفيذه.. 13 معلومة هامة عن محور الملك عبدالله

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:28 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سمر عبدالله
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بدأت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أعمال تنفيذ محور الملك عبدالله، حيث جرى البدء في عمل "جسات" للتربة في عدة مواقع، والتي تقع في مسار المحور الجديد.

وفي السطور التالية، ترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن محور الملك عبدالله:

1- يمتد محور الملك عبدالله لـ12 كيلو مترًا.
2- تبلغ تكلفة المحور الجديد 4.2 مليار جنيه.
3- سيتم تنفيذ المشروع خلال سنة ونصف.
4- يجرى تنفيذ المشروع على 3 قطاعات.
5- المشروع يشمل تنفيذ طريق حر بعرض 22 مترًا 6 حارات.
6- يضم القطاع الأول بالمشروع من دائري المنيب وحتى شارع فيصل.
7- القطاع الثاني من فيصل وحتى جامعة الدول العربية.
8- القطاع الثالث من جامعة الدول العربية وحتى دائري الوراق.
9- المشروع يمتد على مسار ترعة الزمر يصل دائري المنيب بدائري الوراق.
10- المحور الجديد يمر على شوارع "مستشفى الصدر، الثلاثين، وخاتم المرسلين، والهرم، وفيصل، ومحور صفط اللبن، وشارع جامعة الدولة العربية، وشارع ناهيا، ومحور 26 يوليو، وشارع مطار إمبابة".
11- يعتبر أول محور عرضي يربط بين الدائري بالمنيب وحتى الطريق الدائري بالوراق.
12- سيخفف الضغط على الطريق الدائري ومحور المريوطية وشارع البحر الأعظم.
13- سيجري ربطه بمحطات مترو الأنفاق ومحور روض الفرج.

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