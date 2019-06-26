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مصر

"الكهرباء" توقع عقدين مع "سيمنس" لتركيب أجهزة اتصالات لمحطتى محولات

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:27 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأربعاء، عقدين مع شركة "سيمنس" في إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، طبقًا لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ.

وذكرت وزارة الكهرباء- في بيان اليوم- أن العقد الأول لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500220 كيلو فولت سعة 3*750 ميجا فولت أمبير الحزمة (ج) بتنفيذ من شركة سيمنس.

وأوضحت "مشالي" أن المشروع يهدف إلى توريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500220 كيلو فولت بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة(ج)، مشيرة إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية 346000 يورو، 1275500 جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

ويتعلق العقد الثاني بتوريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد 500220 كيلو فولت، بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة (ج).

وأشارت "مشالي" إلى أنه يتم تمويل المشروع من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة إجمالية 534600 يورو، بما يعادل 60500 دولار، و766686 جنيهًا مصريًا، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد.

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