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مصر

ندوة لأصحاب المكامير حول آليات الحد من تلوث الهواء بدمياط

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:26 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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نظم جهاز شئون البيئة بشرق الدلتا، ندوة حول موضوع "القضاء على تلوث الهواء" لأصحاب المكامير بكفر البطيخ والسننية بمحافظة دمياط، بمشاركة عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك في إطار أنشطة وزارة البيئة لمشاركة العالم الاحتفال باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق 5 يونيو الجاري.

وأشارت وزارة البيئة - في بيان أصدرته اليوم الأربعاء - إلى أن الندوة ألقت الضوء على العلاقة بين الحفاظ على جودة الهواء والانبعاثات الناتجة عن مكامير الفحم النباتي ودور النماذج المطورة للمكامير في الحد من الانبعاثات الملوثة، والاشتراطات البيئية الواجب مراعاتها، وآليات الحد من تلوث الهواء الذي يعتبر المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى دور فرق التفتيش بوزارة البيئة في الرقابة والرصد.

وتم عرض آليات دعم المشروعات الصغيرة سواء بتسهيل التمويل والقروض اللازمة لتمويل نماذج تطوير المكامير، مما يساعد على توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل القومي.

من ناحية أخرى، تم تنظيم احتفالية بالتعاون مع الإدارة العامة للشباب بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بالنادي الاجتماعي بالمنصورة، تضمنت عرضا لمسرحية عن النظافة وأهميتها وكيفية تعديل السلوكيات قدمها نادي الطلائع بمركز شباب ميت مزاح، بمشاركة عدد من أصحاب المبادرات في مجال البيئة مثل مبادرة مزرعتك في بيتك ومبادرة جمل واستثمر من أجل مصر 2030.

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