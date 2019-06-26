الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

مصر

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:24 م
جريدة الدستور
طباعة
أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الاثنين المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة.

وأضافت الوزارة أن كنترولات الدبلومات الفنية انتهوا من أعمال تجميع ورصد الدرجات في مختلف المواد النظرية، كما انتهت من إضافة درجات الامتحانات العملية لكل طالب.

جدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 2019، "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" انطلقت في 18 مايو الماضى وانتهت في 1 يونيو الماضي، وخاضها أكثر من 750 ألف طالب على مستوى الجمهورية.

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان. كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارًا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.

تعرف نتيجتك من هنا..

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 22 ساعة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ حوالي 17 ساعة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ نصف ساعة

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

منذ حوالي 5 ساعات

شبيه ميسى يستغل عشرات النساء جنسيا

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

استبعاد عمرو وردة من معسكر المنتخب الوطنى

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

ستوديو

"ضد البلاستيك".. مبادرة شبابية لتنظيف الشواطئ النيلية في أسوان (فيديو)

خبير أمني: الإرهابيون يحاولون إجهاض تنمية الدولة

حفل تخرج طلاب ثانوية عامة بـ "الأشرعة الحمراء" في روسيا (فيديو)

السيسى يؤكد دعم مصر لغانا فى جميع المجالات

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

غدًا.. الأزهر والأوقاف يقودان حربا فكرية على التطرف بجميع المحافظات

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

26 يوليو.. حفل إنشاد ديني لـ"التهامي" في ساقية الصاوي

الليلة.. مناقشة رواية "حلم نماتزي" ببيت السناري

ورشة تدريبية للكاتبة فاطمة المعدول بالمجلس الأعلى للثقافة.. اليوم

معرض للأحجار الكريمة النادرة في هانجتشو

صفحتنا ع الفيس بوك