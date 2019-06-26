برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الدبلومات الفنية

ورصدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حدوث 7 حالات شغب طلابي و20 واقعة تصوير الامتحان بالموبايل (غش إلكتروني)، و15 حالة تأخر عن موعد الامتحان. كما شهدت العملية الامتحانية 3 وقائع انتحال شخصية، و7 حالات تمزيق ورقة الإجابة، و16 قرارًا باستبعاد رئيس لجنة أو مراقب لم يلتزم بتنفيذ التعليمات التي وضعتها الوزارة خلال سير عملية الامتحانات.





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أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن يوم الاثنين المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس على الموقع الرسمي للوزارة.وأضافت الوزارة أن كنترولات الدبلومات الفنية انتهوا من أعمال تجميع ورصد الدرجات في مختلف المواد النظرية، كما انتهت من إضافة درجات الامتحانات العملية لكل طالب.جدير بالذكر أن امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2018 2019، "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" انطلقت في 18 مايو الماضى وانتهت في 1 يونيو الماضي، وخاضها أكثر من 750 ألف طالب على مستوى الجمهورية.