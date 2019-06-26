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عالم

الصين وأنجولا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:24 م
جريدة الدستور
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أكد رئيس أنجولا "جواو لورينكو" ونائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالصين "شيو تشي ليانغ" التزام البلدين بتعميق التعاون الثنائي.

وقال لورينكو -في تصريحات أثناء لقائه نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالصين في العاصمة (لواندا) نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- إن بلاده والصين لديهما مواقف متماثلة تمامًا أو متشابهة حول العديد من القضايا الدولية، ويتفهمان ويدعمان اهتمامات بعضهما البعض فيما يتعلق بالمصالح الجوهرية، مشيرًا إلى أن التعاون الثنائي يلعب دورًا إيجابيًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أنجولا.

من جانبه، قال نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية بالصين "شيو تشي ليانغ" إنه رغم المسافات الجغرافية الشاسعة بين الصين وأنجولا، إلا أنهما تتمتعان بعلاقات صداقة وثيقة، لافتا إلى أن العلاقات الثنائية فتحت فصلًا جديدًا في التنمية الشاملة، وحقق التعاون الودي في مختلف المجالات نتائج متميزة.

وأضاف ليانغ أن العلاقات بين البلدين أصبحت نموذجا للتعاون متبادل المنفعة، والتنمية المشتركة بين الصين وأفريقيا، منوها إلى أن التبادلات والتعاون بين جيشي البلدين في مختلف المجالات، تتقدم بشكل مستقر، وتواصل طرح ثمارها وإنجازاتها.

وتابع ليانغ أن الصين ترغب في العمل مع أنجولا للتنفيذ الجاد للتوافقات التي تمت بين رئيسي البلدين، وتوسيع مجالات التعاون ورفع مستوياته، وتوفير ضمانات أمنية قوية لتطوير الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

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