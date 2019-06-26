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عالم

إيران: لا نسعى إلى الحرب مع أي دولة

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:23 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت إيران اليوم الأربعاء، أنها لا تسعى الى "الحرب مع أي دولة" متجهة كما يبدو نحو التهدئة بعد إصدار رد أول حازم على إعلان العقوبات الاميركية ذات الطابع السياسي بحق بعض قادتها على خلفية توتر متزايد في الخليج وحول الملف النووي الإيراني.

وتحادث الرئيس الإيراني حسن روحاني هاتفيا مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون وأكد له أن بلاده "لا تسعى الى الحرب مع أي دولة" ولا حتى مع الولايات المتحدة كما أفادت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا).

لكن روحاني كرر التعبير عن خيبة أمل الايرانيين ازاء ما تعتبره طهران عدم تحرك الاوروبيين حول مسألة الملف النووي الايراني المبرم عام 2015 في فيينا والذي انسحبت منه الولايات المتحدة من جانب واحد في مايو 2018.

وشدد روحاني على أن انضمام إيران إلى الاتفاق النووي الذي أبرم في فيينا عام 2015 "كان مشروطا بالوعود الأوروبية الهادفة لضمان المصالح الاقتصادية لايران والتي لم يتحقق أي شي منها".

وقال روحاني أيضا لماكرون "اذا لم تتمكن إيران من الاستفادة" من الاتفاق فانها "ستحد من الالتزامات" الواردة فيه مذكرا بان إيران "لن تدخل مهما كانت الظروف في مفاوضات جديدة حول الاتفاق".

وجرى الاتصال في جو من التوتر الشديد بين واشنطن وطهران بعد أقل من أسبوع على اسقاط ايران طائرة مسيرة أميركية وعلى خلفية مخاوف على مستقبل الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني.
وهذه التصريحات تتعارض مع مضمون مذكرة أعدها الاميرال علي شمخاني الامين العام للمجلس الاعلى للامن القومي ونشرتها الثلاثاء وكالة فارس المقربة من المحافظين المتشددين.

في هذه الوثيقة كتب شمخاني انه لم يعد هناك أي شيء منتظر من الأوروبيين وان الجمهورية الاسلامية ستطبق "بحزم" المرحلة الثانية من خطتها لخفض التزاماتها في الملف النووي اعتبارا من 7 يوليو.

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