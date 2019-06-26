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لماذا يلقب مايكل جاكسون بـ "أسطورة البوب"؟

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:23 م
جريدة الدستور
سارة ساويرس
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يعتبر "مايكل جاكسون" فنان موسيقي ومغنٍ أمريكي، لقّب بملك البوب لفراديته بين فناني جيله وما بعدهم، ولذلك نستعرض فى السطور التالية، لماذا يلقب مايكل جاكسون بـ أسطورة البوب؟

- جذبته الموسيقى من عمر صغير، وبدأ كمغنٍ في فرقة العائلة، لكن بدايته كمغنى مستقل جاءت فى فرقة The Jacksons.

-بالتوازى مع عمله فى فرقة العائلة، حقق جاكسون أصداره أول ألبوم الخاص به عام 1979 بالتعاون مع كوينسي جونز، بعنوان Off the Wall.

-ولكن سرعان ما حقق الألبوم نجاحًا جماهيريًا، واحتلت 4 أغانى منه المركز الأول في قوائم أفضل عشر أغانى فى الولايات المتحدة.

- احتل المركز الثالث في قوائم بيلبورد التي ضمت أكثر من 200 ألبوم، إضافةً إلى أنه حقق مبيعاتٍ وصلت إلى 20 مليون نسخة حول العالم.

- ليس للغنا سببًا وحيدًا فى شهرة جاكسون عالميًا، ولكنه أصدر كتاب سيرةٍ ذاتيةٍ له بعنوان "المشي على القمر"، عام 1988، فوصلت مبيعاته إلى 200 ألف نسخةً، وكان أفضل الكتب مبيعًا حسب صحيفة "نيويورك تايمز".

- لقبه كثيرون بأسطورة البوب، لتتويجه بعدد كبير من المكافآت والجوائز، أبرزها 31 جائزة من تسجيلات جوينيث العالمية، و13 جائزة غرامى، وجائزة غرامى الأسطورية، وغيرها من الجوائز العالمية.

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