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رياضة

فتاة مكسيكسة تنشر فيديو فاضح لـ "عمرو وردة"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:21 م
عمرو وردة
عمرو وردة
الدستور
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واجه عمرو وردة نجم منتخب مصر، اتهام جديد بمحاولة تحرش بفتاة مكسيكية.

وقال الحساب المنسوب للفتاة المكسيكية أنها صديقة لعمرو وردة، وبينهما علاقة منذ مدة طويلة، لكن مع ذلك فإن الفيديو المنشور يعود إلى تاريخ قديم.

ونشرت فتاة مكسيكية، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين العالمى "تويتر"، فيديو فاضح لعمرو وردة، بجانب نشر محادثات (واتس آب) بين الطرفين تدور حول واقعة جنسية بينهما.

وكانت عارضة أزياء قد اتهمت عمرو وردة بمحاولة التحرش بها عقب مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا، قبل أن تكشف الفتاة المكسيكية عن واقعة جديدة اليوم لكنها حدث بتاريخ قديم.

وتتشابه تلك الأزمة في صورتها بما حدث مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد ان اتهمته فتاة باغتصابها خلال اجازته في بلده

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