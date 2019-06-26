رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني أن موعد ظهور نتيجة الدبلوم الفني برقم الجلوس ستكون عبر بوابة التعليم الفني في القريب العاجل نهاية الأسبوع الحالي يوم الخميس كأقصى تقدير، وما جعل النتائج تتأخر قليلًا هو أن عمليات التصحيح عليها تشديد عالي لإعطاء جميع الطلاب حقوقهم ومراجعة الأوراق عدة مرات حتى يتم التأكد من أن كل طالب أخذ حقة، وبعدها يتم رفع نتيجة الدبلومات الفنية للاستعلام.الجدير بالذكر أن الوزارة أعلنت بأنه سيتم عقد امتحان دبلوم الخط العربي يوم الأحد 26 مايو 2019، أما طلبة دبلوم التخصص فتؤجل إلى يوم الخميس 30 مايو 2019.