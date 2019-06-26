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رياضة

"يخت" مالك تشلسي.. درع صاروخية ومهبط هليكوبتر وغواصة للهروب

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 12:17 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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يخت مساحته ضعف ملعب ستامفورد بريدج، يحتوي على نظام دفاعي صاروخي وغواصة ومهبطي طائرات مروحية ومرآب للطائرات ويتألف من 9 طوابق، هذه هي دولة الملياردير رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشلسي الإنجليزي.

وتقدر تكلفة اليخت "إكليبس"، الذي يصل طوله إلى 162 مترا، بحوالي 482 مليون دولار، فيما يحتاج إلى 50 مليون دولار سنويا كنفقات صيانة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذي صن" البريطانية.

وعلى الرغم من أنه يملك نادي تشلسي، إلا إن الملياردير رومان أبراموفيتش لم يتمكن من دخول بريطانيا منذ رفض الحكومة تجديد تأشيرته في مايو 2018، ولذلك توجه إلى إسرائيل وحصل على جنسيتها، إلى جانب جنسيته الروسية.

ونظرا لعدم قدرته على دخول بريطانيا، فإن مالك نادي تشلسي يضطر إلى ممارسة أعماله في "أجواء رائعة" يمكن تخيلها على يخته العملاق إكليبس.

لذلك، إذا أراد أبراموفيتش إجراء مقابلة مع فرانك لامبارد لتولي منصب مدرب تشلسي خلفا للإيطالي ماوريسيو ساري، فإنه يجب عليه القيام بذلك على متن يخته إكليبس، الذي يرسو حاليا قبالة سان تروبيه في جنوب فرنسا.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فقد بلغت تكلفة اليخت إكليبس، الذي كان أكبر يخت خاص في العالم، حين استلم أبراموفيتش مفاتيحه عام 2010، حوالي 380 مليون دولار، وترتفع التكلفة إلى نحو 500 مليون دولار بعد الإضافات والتحديثات والصيانة.

تولت شركة بناء السفن الألمانية الشهيرة "بلوم آند فوسس" بناء اليخت إكليبس، في حوض بناء السفن في هامبورغ، وتم تدشينه بعد 5 سنوات من التصميم والتطوير والاختبار.

ويقال إن خزانات الوقود في اليخت قادرة على استيعاب نحو مليون لتر، مما يعني أنه يستطيع التنقل والسفر لمسافة 10 آلاف كيلومتر قبل أن يحتاج إلى إعادة تعبئة بالوقود.

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