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رياضة

الماراكانا يستعد لاستقبال ميسي بعد مرور خمس سنوات على صدمة المونديال

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
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مرت خمس سنوات منذ أن وطأت قدم اللاعب الأرجنتيني الكبير، ليونيل ميسي، لآخر مرة أرضية ملعب "ماراكانا" الأسطوري بالبرازيل، وكان ذلك تحديدًا في نهائي بطولة كأس العالم 2014 الذي خسره مع منتخب بلاده أمام المنتخب الألماني، وها هو نجم برشلونة الإسباني يستعد للعودة لهذا الملاعب مجددًا، ولكن هذه المرة لمواجهة فنزويلا في دور الثمانية لبطولة كوبا أمريكا 2019.

ومنذ ذلك الحين، تجرع ميسي إحباطات متتالية مع المنتخب الأرجنتيني، وذلك عندما خسر نهائي بطولة كوبا أمريكا في عامين متتاليين (2015 و2016)، بالإضافة إلى خروجه المبكر من مونديال 2018 بروسيا على يد المنتخب الفرنسي الذي فاز باللقب.

ويستعد ميسي بعد غد الجمعة لكتابة فصل جديد من تاريخه مع ملعب "ماراكانا" عندما يقود منتخب بلاده أمام فنزويلا التي كان لها الغلبة في اللقاء الودي الأخير الذي جمع بين البلدين على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، معقل نادي اتلتيكو مدريد الإسباني، في مارس الماضي.

وبدأ الفريقان استعداداتهما للمباراة مبكرًا في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وأصبح المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، قاب قوسين أو أدنى من تحديد تشكيلته الأساسية التي سيخوض بها هذه المباراة الحاسمة.

ويعتمد سكالوني على ثمانية لاعبين بشكل أساسي وهم: فرانكو أرماني ونيكولاس أوتاميندي و نيكولاس تاجليافيكو ودي باول و لياندرو باريديس وميسي ولاوتارو مارتينيز وسيرخيو أجويرو.

فيما ستنحسر خيارات المدرب الأرجنتيني بالنسبة لأسماء اللاعبين الثلاثة الذين سيكملون التشكيلة الأساسية للأرجنتين بين اللاعبين رينزو سارافيا وميلتون كاسكو، وذلك لشغل مركز الظهير الأيمن، و جيرمان بيزيا وخوان فويث في مركز قلب الدفاع بجانب أوتاميندي، و ماركوس أكونيا وجيوفاني لو سيلسو في وسط الملعب.

واكتسب المنتخب الأرجنتيني دفعة معنوية قوية بعد أن حقق الفوز على قطر بثنائية نظيفة في آخر مباريات الفريق في المجموعة الثانية، ما منح لاعبي الفريق فرصة لالتقاط الأنفاس وبدء مرحلة جديدة في البطولة بعيدًا عن الضغوط، بعد أن كانوا مهددين بالخروج مبكرًا بعد السقوط في مباراتهم الأولى أمام كولومبيا، والتعادل في المباراة الثانية أمام باراجواي.

ويتحمل ميسي الجزء الأكبر من مسئولية قيادة الأرجنتين إلى الوصول إلى نهائي جديد وحصد لقب يضاف إلى خزينة بطولات الفريق الذي غاب عنه التوفيق والحظ في البطولات الدولية والإقليمية منذ فترة كبيرة.

وكانت المرة الأخيرة التي فاز بها المنتخب الأرجنتيني الأول بلقب على المستوى الدولي في عام 1993 عندما توج بلقب بطولة كوبا أمريكا التي أقيمت في الإكوادور بعد فوزه على المنتخب المكسيكي 2/1 في المباراة النهائية.

ويحلم ميسي ورفاقه بإعادة الأرجنتين مجددًا لمنصات التتويج وذلك بعدما أخفق هذا الجيل من اللاعبين في حصد أي ألقاب لمنتخب بلادهم خلال السنوات الأخيرة رغم وصولوهم للمباراة النهائية في ثلاث سنوات متتالية في بطولتي كأس العالم وكوبا أمريكا.

هذا بالإضافة إلى أن ميسي، يحمل مسئولية حلمه الشخصي، وهو الحصول على لقب مع الأرجنتين قبل انتهاء مسيرته الرياضية الحافلة والتي شهدت فوزه بذهبية أولمبياد بكين عام 2008 وبلقب مونديال الشباب 2005 بهولندا، ولكن غاب عنها تحقيق أي إنجاز مع المنتخب الأرجنتيني الأول.

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