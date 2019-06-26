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رياضة

بايرن مهتم بالحصول على خدمات ديمبيلي

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:16 ص
عثمان ديمبيلي
عثمان ديمبيلي
وكالات
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كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية الواسعة الانتشار الأربعاء بان بايرن ميونيخ مهتم بالحصول على خدمات الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي لأنه على ما يبدو فقد الأمل بالتعاقد مع الجناح الالماني لمانشستر سيتي الانكليزي لوروا سانيه.

وقالت "بيلد" "في حال لم تتم صفقة سانيه، فان بايرن ميونيخ وضع اسم ديمبيلي على اللائحة".

واضافت "الرئيس التنفيذي كارل هاينتس رومينغه هو المحرك الأساسي لعملية الانتقال هذه".

وذكرت الصحيفة بان الفريق البافاري كان مهتما بديمبيلي عام 2016 عندما قرر الأخير الانتقال الى بوروسيا دورتموند الذي اشتراه من رين الفرنسي مقابل 15 مليون يورو قبل ان يستغني عن خدماته لصالح برشلونة مقابل 125 مليون يورو بعد موسم واحد فقط في صفوفه.

لكن الخيار الأول يبقى سانيه بعد ان أعرب رئيس النادي أولي هونيس عن رغبته في التعاقد معه لكنه ألمح بان الصفقة قد لا تتم لأن مانشستر سيتي يطالب بمبلغ 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه.
ويرتبط سانيه بعقد مع مانشستر سيتي بطل الثلاثية المحلية حتى عام 2021.

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