تعليم المنيا: امتحانات الثانوية العامة تسير بصورة جيدة دون شكاوى

أكد وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، صفوت جارح، أن امتحانات الثانوية العامة اليوم، والتي يؤدي خلالها الطلاب والطالبات الامتحان في مادتي الكيمياء والجغرافيا تسير بصورة جيدة حتي الآن، وأن جميع اللجان على مستوى المحافظة منتظمة تمامًا.



وأضاف جارح في تصريح خاص لـ"الدستور" أن غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة بالمديرية لم تتلق أي شكوى من أولياء الأمور بخصوص صعوبة الامتحانات، كما لم تتلق الغرفة بلاغات بوقوع تجاوزات في اللجان سواء محاولات غش أو حالات إغماءات، كما أن جميع المراقبين والملاحظين ورؤساء اللجان انتظموا في لجانهم، والتي فتحت أبوابها في المواعيد المحددة.



يذكر أن محافظة المنيا يوجد بها 80 لجنة لامتحانات الثانوية العامة يؤدي خلالها 32 ألف و400 طالبًا وطالبة الامتحانات علي مستوي الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة التسعة للعام الدراسي 2018-2019.