"المرور" تضبط 5504 مخالفات متنوعة

شنت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.



أسفرت الحملات - خلال الـ24ساعة الماضية - عن ضبط 5504 مخالفات مرورية متنوعة و38 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



يأتي ذلك تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الإنضباط المرور، ومواجهة حوادث المرور.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.