البرلمان العربى يطالب رومانيا بعدم نقل سفارتها بإسرائيل إلى القدس

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، جمهورية رومانيا، بعدم نقل سفارة رومانيا لدى إسرائيل إلى مدينة القدس المحتلة، والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس.



جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، خلال رسائل مكتوبة وجهها "السلمي" لرئيس جمهورية رومانيا ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ.



وشدّد "السلمي" في رسائله المكتوبة، على رفض البرلمان العربي التام تصريحات رئيس وزراء رومانيا السيدة "فيوريكا دانسيلا" بشأن نية جمهورية رومانيا نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس المحتلة، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية رومانيا من عملية السلام لدي الشرق الأوسط، والتي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988.



ودعا رئيس البرلمان العربي، رئيس جمهورية رومانيا بعدم نقل السفارة الرومانية إلى القدس، كما دعا مجلسي النواب والشيوخ إلى حث الحكومة الرومانية بعدم نقل السفارة، وذلك بناء على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين الروماني والعربي.



وأكد رئيس البرلمان العربي، على ضرورة التزام جمهورية رومانيا بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالإجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر2017 م، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار الأممي جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأي إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.