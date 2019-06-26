مدرب الجزائر: مباراة السنغال لها مذاق خاص ولكنها غير مصيرية

أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، أن مباراته مع السنغال بأمم إفريقيا تجمع بين فريقين لديهما إمكانيات ولاعبون معروفون على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المباراة سيكون لها مذاق خاص ولكنها غير مصيرية.



وقال بلماضي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء - إن فريقه سيلعب المباراة بكل تركيز لأنها مهمة في مسيرة الخضر، لافتًا إلى أنه يعلم أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، لأنهما ينتميان لنفس الجيل، وعلى الرغم من قلة خبرته في مجال التدريب، فإنه حقق نتائج قوية.



وأوضح أن مباراة السنغال مهمة ولكنها غير مصيرية، ولكنها ستؤثر على ترتيب المجموعة، متابعا: "يجب علينا ألا ننساق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في مبارياتنا، لأنها الطريقة المثلى بالنسبة لنا للاستمرار بالمنافسة".



وأضاف المدير الفني لمنتخب الجزائر "أنه يخشى أن يقع في فخ المباريات السهلة في أمم إفريقيا، لذا استعد جيدا لمباراة كينيا الماضية، كما أنه يركز جيدا على مباراة السنغال ومن بعدها تنزانيا".



وفيما يخص التفوق التاريخي السنغالي على الجزائر في المواجهات السابقة، رأى بلماضي أنها مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء، مشددًا على أنه لن يتحدث على نهائيات المجموعة وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة، مضيفا: "من نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة، مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرها.. كلها خاضت اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة، وكل المباريات صعبة، وليس مؤكدًا الفوز على الفرق الصغيرة، بدليل أن المغرب سجل في الدقيقة ٩٠ ضد ناميبيا بهدف شخصى".



وأكمل أن منتخب السنغال يضم لاعبين كبارا مثل ساديو ماني، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.