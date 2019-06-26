الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

رياضة

مدرب الجزائر: مباراة السنغال لها مذاق خاص ولكنها غير مصيرية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:12 ص
جمال بلماضي المدير
جمال بلماضي المدير الفني
أ ش أ
طباعة
أكد جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر لكرة القدم، أن مباراته مع السنغال بأمم إفريقيا تجمع بين فريقين لديهما إمكانيات ولاعبون معروفون على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن المباراة سيكون لها مذاق خاص ولكنها غير مصيرية.

وقال بلماضي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في استاد الدفاع الجوي اليوم الأربعاء - إن فريقه سيلعب المباراة بكل تركيز لأنها مهمة في مسيرة الخضر، لافتًا إلى أنه يعلم أليو سيسيه، مدرب منتخب السنغال، لأنهما ينتميان لنفس الجيل، وعلى الرغم من قلة خبرته في مجال التدريب، فإنه حقق نتائج قوية.

وأوضح أن مباراة السنغال مهمة ولكنها غير مصيرية، ولكنها ستؤثر على ترتيب المجموعة، متابعا: "يجب علينا ألا ننساق وراء الحسابات المستقبلية والتركيز في مبارياتنا، لأنها الطريقة المثلى بالنسبة لنا للاستمرار بالمنافسة".

وأضاف المدير الفني لمنتخب الجزائر "أنه يخشى أن يقع في فخ المباريات السهلة في أمم إفريقيا، لذا استعد جيدا لمباراة كينيا الماضية، كما أنه يركز جيدا على مباراة السنغال ومن بعدها تنزانيا".

وفيما يخص التفوق التاريخي السنغالي على الجزائر في المواجهات السابقة، رأى بلماضي أنها مباراة صعبة للغاية مع منتخب رائع على جميع الأصعدة ومعزز بلاعبين أقوياء، مشددًا على أنه لن يتحدث على نهائيات المجموعة وعليه التعامل مع كل مباراة على حدة، مضيفا: "من نابع خبرتي كل الفرق سواء صغيرة أو كبيرة، مثل المغرب ومصر والجزائر وغيرها.. كلها خاضت اختبارات صعبة مع الفرق الصغيرة، وكل المباريات صعبة، وليس مؤكدًا الفوز على الفرق الصغيرة، بدليل أن المغرب سجل في الدقيقة ٩٠ ضد ناميبيا بهدف شخصى".

وأكمل أن منتخب السنغال يضم لاعبين كبارا مثل ساديو ماني، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

التحقيق في أكبر قضية غسيل أموال بالشركة المصرية الكويتية (مستندات)

منذ يوم

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 14 ساعة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

منذ يوم

أبرزهم مدير مكتب النائب أحمد طنطاوى.. قائمة أسماء المتورطين فى "خطة الأمل" الإخوانية

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ستوديو

دبلوماسي: لقاءات السيسي تعكس دور مصر المتنامي إقليميًا ودوليًا

شاهد شبيها كيم وترامب يثيران الجدل فى شوارع اليابان

سامح حسين يجرى بروفات "خليك متفائل" رفقة بناته (شاهد)

"صحة الجيزة": رفع كفاءة مستشفى إمبابة العام والحوامدية وأم المصريين

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

معرض للأحجار الكريمة النادرة في هانجتشو

مناقشة "صراع الهويات" فى ندوة دار بتانة حول رواية "أشباح بروكسل" غدا

43 عاما على رحيل صالح جودت فى احتفالية بيت الست وسيلة غدا

"المسألة الشرقية" جديد المركز القومي للترجمة

صفحتنا ع الفيس بوك