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حوادث

ضبط واقعة فساد جديدة في محليات مركز أبو كبير

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:11 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
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تمكنت وزارة الداخلية من ضبط اثنين من موظفي الري بالإسماعيلية؛ لاتهامهما باستغلال موقعها الوظيفي لتسهيل بناء عقارات مخالفة على منافع الري.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة القصاصين الجديدة بالإسماعيلية، نتيجة تواطؤ اثنين من موظفي هندسة الري بالتل الكبير، في غضون عامي 20152016 مع بعض المواطنين وتمكينهم من البناء على منافع الري بالمخالفة للقانون.

وأضافت المعلومات، أن المتهمين استغلا موقعهما الوظيفي وتواطئا مع شخصين أحدهما مقيم بالتل الكبير والثاني بالقصاصين ومكناهما من بناء عقارات سكنية وعدم إتخاذهما الإجراءات القانونية حيال أعمال البناء المخالفة، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية لفحص تلك المخالفات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين وأرفقت بالأوراق.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتحرى عنهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعتين المشار إليهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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