باكستان: إصابة 12 شخصًا جراء انفجار بمخبز في مدينة لاهور

أصيب 12 شخصًا إثر وقوع انفجار اليوم الأربعاء، في أحد المخابز بمدينة (لاهور) الباكستانية.



وذكرت قناة (سماء تي.في.) الباكستانية أن الشرطة فتحت تحقيقًا؛ للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وما إذا كان ناجمًا عن تسرب للغاز أو انفجار أسطوانة، مشيرة إلى أن المخبز تدمر جراء الانفجار كما لحقت أضرار بالمحال الأخرى المجاورة له.



وأضافت أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات؛ لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بهم جراء هذا الانفجار، مشيرة إلى أن أحد المصابين حالته خطيرة.



يذكر أن باكستان تشهد حاليا حالة من حالات الصراع مع الشق الهند على اقليم كشمير المتنازع عليه والذي تسيطر عليه أغلبية من الهند.