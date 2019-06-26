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اقتصاد

الأسهم السعودية توقف خسائر دامت 4 جلسات بفعل موجة من عمليات الشراء

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:08 ص
بورصة السعودية
بورصة السعودية
وكالات
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عادت الأسهم السعودية للربحية بعد أربع جلسات خاسرة بفعل موجة من عمليات الشراء المتأخرة أمس الثلاثاء، لتغلق عند 8649 نقطة بمكاسب 50 نقطة بنسبة 0.59 % وسط تحسن السيولة، التي ارتفعت بنحو 3 % لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بينما زاد مؤشر "إم تي 30" ست نقاط بنسبة 0.50 % ليغلق عند 1274 نقطة.

وتحسن أداء السوق والحفاظ على مستويات الدعم 8490 نقطة يعطي فرصة للمؤشر لمحاولة استعادة مستويات 8700 نقطة، والتفوق على متوسط 21 يوما لتعزيز شهية المخاطرة وإقبال المحافظ على السوق، وتحقيق جلسة رابحة اليوم ستزيد فرص تحقيق موجة ارتفاع إيجابية تعوض السوق ما فقدتها خلال الأسبوعين الماضيين.

الأداء العام للسوق
افتتح المؤشر العام عند 8598 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8649 نقطة رابحا 0.59 %، بينما أدنى نقطة عند 8532 نقطة فاقدا 0.77 %.

وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8649 نقطة رابحا 50 نقطة بنسبة 0.59 %.

وارتفعت السيولة 3 % بنحو 127 مليون ريال لتصل إلى 4.5 مليار ريال، بمعدل 47 ألف ريال للصفقة الواحدة.

بينما زادت الأسهم المتداولة 13 % بنحو 18 مليون سهم متداول لتصل إلى 156 مليون سهم متداول، بمعدل تدوير 0.27 %، أما الصفقات فتراجعت 16 % بنحو 19 ألف صفقة لتصل إلى 97 ألف صفقة.

أداء القطاعات
تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المرتفعة "المرافق العامة" بنسبة 3 %، يليه "التطبيقات وخدمات التقنية" بنسبة 2.3 %، وحلت ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 2.1 في المائة، بينما تصدر المتراجعة "الإعلام والترفيه" بنسبة 0.31 %، يليه "تجزئة الأغذية" بنسبة 0.22 %، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنسبة 0.18 %.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 % بقيمة 1.8 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 23 % بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "الاتصالات" بنسبة 9 % بقيمة 426 مليون ريال.

أداء الأسهم
تصدر الأسهم المرتفعة "جدوى ريت السعودية" بنسبة 5 % ليغلق عند 9.09 ريال، يليه "الرياض ريت" بنسبة 3.90 % ليغلق عند ثمانية ريالات، وحل ثالثا "كهرباء السعودية" بنسبة 3.4 %، ليغلق عند 18.38 ريال.

وفي المقابل تصدر المتراجعة "مهارة" بنسبة 3.6 %، ليغلق عند 87.40 ريال، يليه "بتروكيم" بنسبة 2 % ليغلق عند 24.12 ريال، وحل ثالثا "سافكو" بنسبة 1.6 % ليغلق عند 83.90 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 724 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 517 مليون ريال، وحل ثالثا "الأهلي" بقيمة 340 مليون ريال.

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