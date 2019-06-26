مارتنز: الحظ ساعد منتخب هولندا خلال كأس العالم للسيدات

أقرت ليكي مارتنز، لاعبة منتخب هولندا، بأن فريقها عانى خلال المراحل الأخيرة من انتصاره على اليابان في كأس العالم للسيدات لكرة القدم، أمس الثلاثاء، لكنها أشارت إلى أن الفريق يحتاج في بعض الأحيان لبعض الحظ للمضيّ قدمًا في البطولة.



ومنح هدف مارتنز من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة هولندا الفوز 2-1 وتذكرة العبور لدور الثمانية لأول مرة حيث ستلعب هولندا أمام ايطاليا في فالينسيان يوم السبت المقبل.



وقالت "تحتاج للقليل من الحظ في بعض الأحيان وهذا ما حققناه... شعرنا بمدى صعوبة الأمر قبل نهاية المباراة لكن الأمر لم يكن يهم في النهاية، نحن في غاية السعادة بالفوز".



وسجلت هولندا الهدف الأول لهولندا قبل أن تتعادل يوي هاسيجاوا قبل نهاية الشوط الأول، وسيطرت اليابان التي سددت في إطار المرمى مرتين، على الشوط الثاني لكنها افتقرت للمسة الأخيرة.



ولا تعد مارتنز المرشحة الأولى لتنفيذ ركلات الجزاء لكنها شعرت بالثقة طوال المباراة وأرادت تنفيذ الركلة.



وقالت "سألت شريدة (سبيتسه) بشأن ما إذا كان بالإمكان أن أسدد الركلة لأنني أشعر بالثقة، توجهت إليها وسألتها "هل يمكن أن أسددها؟"‬ وافقت شريدة لحسن الحظ، كنت قلقة عند تسديد الركلة".



وكانت مارتنز أيقونة الفريق الهولندي عندما فاز ببطولة أوروبا قبل عامين.