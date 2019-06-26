الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

الخارجية الفلسطينية: "قطوسة" ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:04 ص
محمود قطوسة
محمود قطوسة
وكالات
طباعة
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية والمغتربين الظلم والتمييز العنصري البشع الذي تعرض له المواطن الفلسطيني محمود قطوسة من قرية دير قديس، بدءا من اعتقاله دون وجه حق، ومحاولة اغتيال سمعته كفلسطيني، عبر تلفيق وتزوير تهمة له باغتصاب طفلة عمرها 7 سنوات من خلال ربط قضايا الاغتصاب بالفلسطينيين، معتبرة أن قطوسة ضحية لأبشع أشكال اللاسامية العنصرية.

وأوضح الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، أن كل ذلك حصل مع قطوسة "وسط إهمال واضح ومتعمد من قبل شرطة الاحتلال واجهزته المختلفة في تعاملها مع الأدلة وملابسات التحقيق، مرورا بمكوثه أكثر من 55 يوما في سجون الاحتلال وتعرضه للتعذيب والاهانات، وصولا الى تسييس قضيته في الرأي العام الإسرائيلي والتحريض ضده كفلسطيني لا أكثر، ومحاولة وصمه بالإرهاب بعيدا عن أية صيغ قانونية وقضائية، حيث تمت إدانته إعلاميًا قبل أن تقول محكمة الاحتلال كلمتها، ليس لجريمة أو لذنب ارتكبه وانما لأنه فلسطيني فقط.

هذا ما اثبته تراجع النيابة العامة الإسرائيلية عن التهم التي حاولت تلفيقها لقطوسة وإقدامها على إلغاء ملف التهمة تحت ضغط ضخامة الكذب والتزوير التي كشفها محامي قطوسة وذويه".

موضوعات متعلقة

منذ يوم

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

منذ حوالي 15 ساعة

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

منذ يوم

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ستوديو

دبلوماسي: لقاءات السيسي تعكس دور مصر المتنامي إقليميًا ودوليًا

شاهد شبيها كيم وترامب يثيران الجدل فى شوارع اليابان

سامح حسين يجرى بروفات "خليك متفائل" رفقة بناته (شاهد)

"صحة الجيزة": رفع كفاءة مستشفى إمبابة العام والحوامدية وأم المصريين

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

معرض للأحجار الكريمة النادرة في هانجتشو

مناقشة "صراع الهويات" فى ندوة دار بتانة حول رواية "أشباح بروكسل" غدا

43 عاما على رحيل صالح جودت فى احتفالية بيت الست وسيلة غدا

"المسألة الشرقية" جديد المركز القومي للترجمة

صفحتنا ع الفيس بوك