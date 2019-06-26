الاتحاد الدولي لألعاب القوى يحتج على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية

احتج الاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف) على قرار المحكمة الفيدرالية السويسرية بالسماح للعداءة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا بالمشاركة في المنافسات في الوقت الذي تستأنف فيه ضد قرار يلزمها بخفض مستوى هرمون التيستوستيرون في جسدها.



وبعد الاحتجاج الذي تقدم به إياف أمس الثلاثاء، من المقرر أن يحسم القاضي الذي ينظر القضية، قراره بشأن السماح لسيمينيا، بطلة الأولمبياد مرتين في سباق 800 متر، بمواصلة المشاركة في السباقات لمسافات تتراوح بين 400 متر وميل واحد، دون تناول دواء خفض مستوى التيستوستيرون.



وكانت سيمينيا قد حققت انتصارا قضائيا جزئيا في أواخر مايو الماضي في القضية المتعلقة بمستوى الهرمونات لديها، حيث قررت المحكمة السويسرية تعليق العمل بقواعد إياف المتعلقة بالهرمونات، بشكل مؤقت.



ومع ذلك، لم تعلن المحكمة الفيدرالية حتى الآن قرارا نهائيا بهذا الشأن.



وجاء تدخل المحكمة الفيدرالية، إثر استئناف سيمينيا ضد حكم سابق أصدرته محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) ومقرها في سويسرا.



وكانت محكمة كاس قد رفضت الاستئناف المقدم من سيمينيا والاتحاد الجنوب أفريقي لألعاب القوى، ضد القواعد الجديدة لإياف الخاصة بفرط الأندروجين لدى الرياضيات والتي تتضمن وضع حد أقصى لنسبة هرمون التيستوستيرون في أجسادهن.



ومن المفترض أن تشارك سيمينيا في سباق 800 متر في لقاء كاليفورنيا المقرر في 30 يونيو الجاري ضمن منافسات الدوري الماسي لألعاب القوى، وتستعد للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في وقت لاحق من العام الجاري.