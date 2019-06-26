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مصر

مصر الأكثر فرصًا للاستثمار بمجال الطاقة الشمسية بمعدل سطوع 11 ساعة يوميًا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 11:04 ص
جريدة الدستور
عمرو خان
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أكدت هيئة تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة أن مصر إحدى دول منطقة الحزام الشمسي الأكثر مناسبة لتطبيقات الطاقة الشمسية على مستوي العالم وإفريقيًا، وهذا بناء علي الدراسات الجغرافية التي أثبتت نسب السطوع الشمسي علي مستوي العالم، مؤكدة أن قراءات الأطلس الشمسي مصر أظهرت أن معدل السطوع الشمسي في مصر يصل بين 9 و11 ساعة يوميًا، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وأوضحت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الاستراتيجية الخاصة بالدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وطبقا للمستجدات والأحداث والتطورات السياسية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتأثيرها على تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة بصفة خاصة، فشهدت استراتيجية الطاقة المتجددة تعديلا لتستهدف الوصول إلى نسبة 20% من إجمالي القدرات المركبة في عام 2022.

وأوضحت أنه في إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية تم إصدار أطلس شمس مصر مشتملا علي قراءات تم حصرها على مدى سنوات لجميع مناطق الجمهورية، ومتضمنا أيضا عامًا نمطيًا يتم فيه تمثيل البيانات المتوقعة لكل أيام العام مثل الإشعاع الشمسي وساعات سطوع الشمس.

وأكدت الهيئة أن القراءات والبيانات المتوقعة أُظهرت نتائج الأطلس تراوح متوسط الإشعاع الشمسي المباشر العمودي ما بين 2000 و3200 ك. و. سم2 السنة، ويتراوح معدل سطوع الشمس بين 9 - 11 ساعة/ يوم، وهو ما يعني توافر فرص الاستثمار في مجال تطبيقات الطاقة الشمسية المختلفة.

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