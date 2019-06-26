الرئيس الأوكرانى يزور كندا الأسبوع المقبل

ذكر المكتب الصحفي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن رئيس البلاد سيزور كندا الأول من يوليو المقبل.



وأضاف المكتب، في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، أن زيارة زيلينسكي تنتهي في الثالث من يوليو المقبل، وسيشارك الرئيس الأوكراني في مؤتمر إصلاح أوكرانيا، الذي يعقد في مدينة تورونتو.



ويعقد زيلينسكي اجتماعات مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ووزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وأعضاء من البرلمان الكندي وممثلين تجاريين.



يذكر أن مؤتمر إصلاح أوكرانيا سيعقد في تورنتو في الفترة من 2 إلى 4 يوليو القادم، ويشارك في استضافته كندا وأوكرانيا، ويجمع المؤتمر الشركاء الدوليين الرئيسيين لدعم أوكرانيا.



ويمثل فرصة لتحقيق المزيد من التقدم في برنامج الإصلاح، المصمم لتحقيق الأمن والازدهار لشعب أوكرانيا.