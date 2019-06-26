اليوم.. 3 مباريات فى افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات بـ"كان مصر 2019"

تقام، اليوم الأربعاء، ثلاث مباريات في افتتاح الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا "مصر 2019"، حيث تقام المباراة الأولى بين منتخبى نيجيريا وغينيا على ملعب استاد الإسكندرية في إطار مباريات المجموعة الثانية، وتنطلق المباراة في الساعة الرابعة والنصف عصرًا.



ويلتقى في المباراة الثانية منتخبا أوغندا وزيمابوى في إطار مباريات المجموعة الأولى على ملعب استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساء، فيما يلتقى في المباراة الثالثة منتخبا مصر والكونغو الديمقراطية في إطار مباريات الجولة الأولى على معلب استاد القاهرة، وتنطلق المباراة في الساعة العاشرة مساء.