كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة نقل أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوي

ظهرت كثافات مرورية بسبب حادث انقلاب سيارة نقل أعلى الطريق الإسماعيلية الصحراوى.



و كانت تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة فى طريق الإسماعيلية الصحراوى بوقوع حادث مرورى مما أدى إلى توقف حركة المرور للقادم من الإسماعيلية اتجاه القاهرة.



وقال مصدر أمني انه أنتقلت أوناش تابعه للإدارة العامة للمرور لرفع حطام الحادث.



فيما انتشر رجال الأمن والإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة المرورية وعودتها الي طبيعتها تيسيرا علي المواطنين.