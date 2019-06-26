فوج الشباب والرياضة بكفر الشيخ يُنظم حملة نظافة مكبرة

نظم فوج مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، حملة نظافة مكبرة وتوعية للمواطنين على شواطئ مدينة مصيف بلطيم المختلفة، بهدف الحافظ على البيئة والمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.



بدأت الحملة من معسكر مصيف بلطيم، بمشاركة المشرفين والأفواج الشبابية، وذلك بالتنسيق بين إدارة معسكر وزارة التعليم العالي ومدنية مصيف بلطيم، وتم خلالها توعية المواطنين بأهمية منظومة النظافة، وتوزيع العديد من المطويات والملصقات التوعوية على المصطافين.



كما تم توعية المواطنين خلال الحملة بالحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمدينة مصيف بلطيم، وتجنب تراكم القمامة على الشواطئ، ووضعها في الصناديق الخاصة بالقمامة بكل شاطئ، وذلك لخلق بيئة إيجابية وحضارية، للحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.



يأتي ذلك، في إطار الجهود المشتركة بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة كفر الشيخ، لتحسين وتطبيق أحدث الوسائل لتوعية المواطنين بشواطى مصيف بلطيم المختلفة، بالإضافة إلى رفع القمامة، والوعي البيئي، وتحسين السلوكيات الخاصة بمنظومة النظافة.