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عالم

سلطنة عمان تفتتح سفارة لها في الأراضي الفلسطينية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:54 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء، أنها سوف تفتح سفارة لها في رام الله، مضيفة أن وفدا من وزارة الخارجية سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

يأتي هذا عقب لقاءا وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي بن عبد الله، سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عُمان تيسير جرادات، في العاصمة مسقط.

وخلال اللقاء أكد الوزير العُماني، دعم السلطنة الكامل ووقوفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحرصها على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات.

كما شدد على دعم بلاده لإنعاش فرص السلام العادل والشامل، على أساس الشرعية الدولية، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 والمبادرة العربية.

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