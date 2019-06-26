الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

محكمة جنايات نينوى تصدر حكما بإعدام داعشي شارك في إبادة ايزيديين بالموصل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:53 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
طباعة
أصدرت محكمة جنايات نينوى اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخص أدين بالانتماء
إلى تنظيم داعش والاشتراك في جرائم قتل وخطف مواطنين من الطائفة الإيزيدية.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية أحد المدانين وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه بإعدام وقتل مواطنين من الطائفة الإيزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".

وأوضح أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الأفغاني ويحمل السلاح ويعمل بما يسمى الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما شارك بالمعارك ضد القوات الأمنية في قضاء سنجار، وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".

وأشار إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

مصادر: التحرى عن سياسيين متورطين فى "تنظيم الأمل" الإرهابى

منذ يوم

تعرف على الكيانات الاقتصادية الإخوانية (فيديو)

منذ يوم

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

منذ حوالي 13 ساعة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

الداخلية: استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين فى العريش

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ستوديو

دبلوماسي: لقاءات السيسي تعكس دور مصر المتنامي إقليميًا ودوليًا

شاهد شبيها كيم وترامب يثيران الجدل فى شوارع اليابان

سامح حسين يجرى بروفات "خليك متفائل" رفقة بناته (شاهد)

"صحة الجيزة": رفع كفاءة مستشفى إمبابة العام والحوامدية وأم المصريين

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

استشهاد ضابط و6 مجندين ومقتل 4 إرهابيين في هجوم بالعريش

لحظة القبض على أمير داعش في اليمن (فيديو)

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

معرض للأحجار الكريمة النادرة في هانجتشو

مناقشة "صراع الهويات" فى ندوة دار بتانة حول رواية "أشباح بروكسل" غدا

43 عاما على رحيل صالح جودت فى احتفالية بيت الست وسيلة غدا

"المسألة الشرقية" جديد المركز القومي للترجمة

صفحتنا ع الفيس بوك