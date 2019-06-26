محكمة جنايات نينوى تصدر حكما بإعدام داعشي شارك في إبادة ايزيديين بالموصل

أصدرت محكمة جنايات نينوى اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق شخص أدين بالانتماء

إلى تنظيم داعش والاشتراك في جرائم قتل وخطف مواطنين من الطائفة الإيزيدية.



وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "الهيئة الأولى لمحكمة جنايات نينوى نظرت قضية أحد المدانين وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت بعد اعترافه بإعدام وقتل مواطنين من الطائفة الإيزيدية والاشتراك بخطف نساء من الطائفة نفسها".



وأوضح أن "الإرهابي كان يرتدي الزي الأفغاني ويحمل السلاح ويعمل بما يسمى الشرطة الإسلامية التابعة للتنظيم الإرهابي، كما شارك بالمعارك ضد القوات الأمنية في قضاء سنجار، وخصوصا في مجمع العدنانية والقحطانية والجزيرة ودوميز وقرية كوجو".



وأشار إلى أن "الحكم شنقا حتى الموت صدر بحقه بناء على اعترافه الواضح والصريح".