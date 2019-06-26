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حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث مرورى بـ"زراعى البحيرة"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:50 ص
جريدة الدستور
معوض هويدى
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أصيب 3 أشخاص إثر وقوع حادث انقلاب دراجة نارية" توك توك" بالطريق الزراعي أمام قرية الملقة بكفرالدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد حازم عزت، رئيس فرع البحث، يفيد بوصول ٣ حالات إلي مستشفى كفرالدوار العام، وهم "رقية. م. ر"، ٦٥ سنة، أبوحمص كدمة قوية بالرأس وجرح قطعي بالشفة السفلى وجرح قطعي بالرأس، و"سعدة. م. ر"، ٧٠ سنة، أبوحمص، كدمة قوية بالرأس، وجرح رضي كبير بالرأس واشتباه كسر بالقدم اليمني واليد اليسري، و"محمد. م. ع"، ٢٤ سنة، أبوحمص، اشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوى، رئيس المباحث، وبالفحص تبين انقلاب توك توك بالطريق الزراعي، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، ونقلوا إلى مستشفى كفرالدوار لتلقى العلاج.

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