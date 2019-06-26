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حوادث

حيثييات إلغاء وقف تعامل شركة "أكيومن" على سهم "غاز مصر"

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 10:49 ص
جريدة الدستور
عماد سليمان
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أودعت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار منير غطاس، نائب رئيس المجلس، حيثييات حكمها في الدعوى المقامة من شركة "أكيومن" لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وإدارة صناديق الاستثمار ضد الهيئة العامة للرقابة المالية، بإلغاء القرار الصادر من هيئة الرقابة المالية رقم 953 لسنة 2017 والصادر بتاريخ 17102017 والمتضمن إيقاف الشركة المدعية من التعامل شراء على الورقة المالية غاز مصر.

وألزمت المحكمة الهيئة المدعى عليها بأداء مبلغ 30 ألف جنيه للشركة المدعية تعويض عما لحقها بها من أضرار جراء صدور قرار جهة الإدارة وألزمت كل من الشركة المدعية والهيئة المدعى عليها بالمصروفات مناصفة.

وأكدت المحكمة في الدعوى رقم 14394 لسنة 72 قضائية، أن الهئية نسبت للشركة المدعية عدة مخالفات كان أبرزها وجود شبهة تلاعب بسعر الورقة المالية "غاز مصر" إستنادًا إلى أن الشركة المدعية هي أكبر المتعاملين بالسوق على هذه الورقة المالية فى جانب الشراء، وأن ارتفاع القيمة النقدية لهذه التعاملات مقارنة بتعاملات الشركة على باقى الأوراق المالية على نحو قد يتعارض مع بعض نصوص وأحكام سوق رأس المال.

وانتهت الهيئة إلى تشكيل لجنة للإشراف والرقابة على الجهات العامة بسوق المال لفحص الموضوع من كافة جوانبه الفنية والمالية والمحاسبية والقانونية وما يتطلبه ذلك من التفتيش على الشركة المدعية، وإعداد تقرير بشأن مدى الإلتزام بقانون رأس المال والقوانين المكملة له، وهو ما وافق عليه القائم بأعمال رئيس الهيئة.

وخلصت اللجنة في تقريرها، أنه بفحص الجلسات التي تعاملت عليها الشركة المدعية، تبين تأثيرها المتعمد على سعر الورقة المالية من خلال استحواذ العميل على إجمالي مشتريات السوق من الورقة المالية بنسب وصلت أحيانًا إلى 86% من تنفيذات الجلسة، فضلًا عن ارتفاع سعر الورقة المالية فى أغلب الجلسات التى تعاملت خلالها الشركة المدعية محل الدراسة بالرغم من انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي في أغلب هذه الجلسات.

فأصدر نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرارقم 953 لسنة 2017 المطعون عليه بتاريخ 17102017 متضمنًا إيقاف استفادة الشركة المدعية من التعامل بالشراء على الورقة المالية "شركة غاز مصر"، إضافة الى تقديم الهيئة بلاغ للنيابة العامة وتحريك الدعوى الجنائية ضد الشركة، ثم إحيلت الدعوى الي محكمة القاهرة الاقتصادية والتى بدورها ندبت لجنة ثلاثية من الخبراء المتخصصين بالبورصة من المقيدين بجدول المحاكم الاقتصادية لمباشرة المأمورية المبينة.

وانتهت اللجنة إلى أنه لم يتبين من تقرير التفتيش صحة ثبوت ارتكاب مخالفات جوهرية كان لها الأثر في حدوث خطر يهدد استقرار سوق التداول بالبورصة وأن كل المخالفات هي قصور في المهام الوظيفية والخاصة بالنواحي التنظيمية والإدارية، وعليه قضت المحكمة الاقتصادية ببراءة الشركة من التهم المنسوبة اليها، إستنادًا إلى تقرير اللجنة آنفة الذكر.

واختتمت المحكمة، أن للحكم الجنائي حجية أمام القضاء المدني فيما يفصل فيه من وقائع مرتبطة بالنزاع المعروض على المحكمة المدنية، وذلك بناءً على ما يجريه القاضي الجنائي من تحقيقات في الدعوى الجنائية المنظورة أمامه من حيث نسبة الوقائع محل الاتهام للمتهم الماثل أمامه ومدى توافر أركان الجريمة المنسوبة إليه، والتزام القاضي المدني بما ينتهي إليه الحكم الجنائي في هذا الشأن، فإن القاضي الإداري الذي يختص بنظر المنازعات الإدارية يلتزم كذلك بحجية الحكم الجنائي مثله في ذلك مثل القاضي المدني، وبناءً عليه قضت المحكمة بالغاء قرار نائب رئيس الهيئة المطعون فيه إستنادًا لحكم محكمة القاهرة الاقتصادية لتبعية الحكم المدنى للحكم الجنائي.

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