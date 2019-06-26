الأربعاء 26 يونيو 2019 الموافق 23 شوال 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الياباني في 21 يوليو المقبل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:37 ص
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
تجري اليابان انتخابات مجلس الشيوخ (البرلمان) يوم 21 يوليو المقبل، وسط مخاوف بشأن نظام التقاعد العام في البلاد فضلا عن خطط لزيادة ضريبة الاستهلاك بنسبة 2% في أكتوبر المقبل.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم أن مجلس الوزراء الياباني وافق على خطة الانتخابات التي ستسبقها حملة انتخابية تستمر لمدة أسبوعين، فيما تأتي الانتخابات المقبلة وسط ضجة أثيرت بسبب قضية المعاشات المثيرة للجدل والمخاوف التي أثيرت بشأن مدى موثوقية نظام التقاعد العام في البلاد.

وأشارت كيودو إلى أن التركيز الآخر سيكون على قرار رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يواجه ضغوطًا وسط إشارات على تباطؤ الاقتصاد الياباني، برفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر المقبل.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا في مؤتمر صحفي "لقد بنينا نظام مستدام (المعاش العام)، ونود أن يرى الناخبون أننا نسعى جاهدين لتعزيز الضمان الاجتماعي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفض وزير المالية تارو آسو تلقي تقرير من لجنة من الخبراء تضمن تقديرًا بأن متوسط معاش زوجين متقاعدين سيواجه عجزًا قدره 20 مليون ين (186 ألف دولار) في ظل نظام التقاعد الحالي إذا عاشا لسن الـ95.

وقال عضو بارز في الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يتزعمه آبي إن الحزب الحاكم يهدف إلى الفوز بما لا يقل عن 63 مقعدًا أو بالأغلبية بـ 124 مقعدًا، مع شريكه في الائتلاف حزب كوميتو، وفي الوقت الراهن لا يمتلك الائتلاف الحاكم أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ وهي النسبة الضرورية إذا ما أراد آبي تعديل الدستور السلمي، وأعرب آبي عن آمله في أن يرى دستورًا منقحًا في عام 2020.

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

منذ يوم

ضبط "خطة الأمل" الإخوانية.. وزياد العليمى على رأس المتورطين

منذ حوالي 13 ساعة

كارثة في الأذان الموحد.. إذاعة الفجر بدلا من العشاء

منذ حوالي 12 ساعة

نيابة أمن الدولة تقرر حبس المتهمين فى "تحالف الأمل" 15 يومًا

ads

الصور

image description

انتشار أمنى لتأمين لجان الثانوية العامة بالغربية

image description

مباراة الكاميرون وغينيا بيساو فى أمم إفريقيا

image description

بالصور.. انطلاق دورات إعداد القادة لطلاب جامعة المنيا

image description

مسئولو المنيا يشيدون بدور الجامعة في إنجاز أعمال تطوير الكورنيش

image description

أجيرى يعقد مؤتمرا صحفيا قبل مبارة مصر والكونغو

ads

الأكثر قراءة

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 40 درجة

"بطل فشنك".. الدستور تكشف القصة الكاملة لـ"نصاب الشهامة" بالإسكندرية

"سمراء بيّض الله جسدها أثناء الغسل وتحركت بعد الموت".. الإخوان فقدوا عقلهم بموت مرسي

ميسي الإيراني يغتصب 20 سيدة

ستوديو

شاهد أكبر صرح ديني في العالم

"الأرصاد" تحذر: درجة الحرارة 40.. وتوجه نصائح هامة لمشجعي المنتخب

شاهد.. كيف سخر أسامة كمال من هزيمة أردوغان في أسطنبول؟

مبروك عطية: يحق للأم أن تطلب من ابنها تطليق زوجته في هذه الحالة (فيديو)

منوعات

توابيت معلقة منذ مئات السنين تنجو من الزلزال فى جنوب غربى الصين

مشروع قانون ينظم ممارسة تبنى الأطفال فى الصين

الصين تعدل قانون الغابات لأجل حمايتها بشكل أفضل

كيف تمنع الشركات من استغلال بياناتك؟

إسلام سياسي

تقرير لمرصد الأزهر عن الفقر والإرهاب والعلاقة الآثمة بينهما

باحث: خسارة حزب أردوغان ضربة لمشروعه الإسلامي فى الشرق الأوسط

السلطات المغربية تعلن تفاصيل مخطط خلية مراكش الإرهابية

اجتماعات مكثفة لحزب أردوغان بعد خسارة انتخابات إسطنبول

مقالات الرأي
منى رجب
مغزى حضور الشباب والشابات افتتاح كأس الأمم الإفريقية
د.مينا بديع عبدالملك
فى ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية
ثروت الخرباوي
الجاسوس مرسى.. هل صلى الله عليه وسلم؟!
ماجد حبته
السفير الإسرائيلى الرابع عشر
المزيد
ads

الثقافة

مناقشة "صراع الهويات" فى ندوة دار بتانة حول رواية "أشباح بروكسل" غدا

43 عاما على رحيل صالح جودت فى احتفالية بيت الست وسيلة غدا

انطلاق فعاليات مهرجان طنجة الدولي للرقص المعاصر غدًا

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب فى الأسبوع الأخير

صفحتنا ع الفيس بوك