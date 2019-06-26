تداول أسئلة مادتي الجغرافيا والكيمياء عبر "السوشيال ميديا"

تداول طلاب الثانوية العامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منذ قليل، صورًا لنماذج أسئلة مادتي الجغرافيا والكيمياء، التي يؤديها طلاب الصف الثالث الثانوى في سابع أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2018 2019.



وتعقد الامتحانات لـ 669،749 طالبة وطالبة منهم 264،653 طالب وطالبة في الشعبة الأدبية و118،071 طالبة وطالبة في الشعبة العلمية (رياضيات) و268،938 طالب وطالبة في الشعبة العلمية (علوم).



كما تعقد الامتحانات لعدد 373 طالبة وطالبة (STEM) في 11 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية، و192 طالب وطالبة (مكفوفين) في 23 لجنة بالمحافظات، ولطلاب الدمج البالغ عددهم 1208 طالب وطالبة، ولطلاب المستشفيات البالغ عددهم 40 طالب وطالبة، ولطلاب السجون البالغ عددهم 45 طالب حتى تاريخه.