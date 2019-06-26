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مصر

التعليم تتبع مصدر أسئلة امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا المسربين

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:31 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أكد مصدر مسئول بامتحانات الثانوية العامة 2019 بوزارة التربية والتعليم، قيام الوزارة بإجراءات تتبع للصور المتداولة عبر صفحات الغش الإلكتروني علي فيس بوك وواتس أب لتحديد مكان وبيانات مصور تلك الأسئلة المزعومة من امتحاني الكيمياء والجغرافيا.

وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من قام بتصوير ونشر الامتحان على صفحات الغش أثناء وجود الطلاب داخل اللجان الامتحانية".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات، والعلوم)، اليوم الأربعاء، امتحان مادة (الكيمياء) بإجمالي عدد 391 ألفًا و241 طالب وطالبة، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة الجغرافيا بإجمالي عدد 251 ألفًا و246 طالب وطالبة، في 1817 لجنة علي مستوي الجمهورية، كما يؤدي طلاب مدارس STEM الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم في الفيزياء بإجمالي عدد 373 طالب طالبة.

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