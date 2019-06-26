مقتل وإصابة 40 مهاجرا إثر اصطدام شاحنة بجدار في تركيا

لقى عشرة أشخاص حتفهم وأصيب 30 آخرون إثر اصطدام شاحنة تقل مهاجرين بجدار عقب تجاهلها أوامر بالتوقف وتجاوز نقطة تفتيش تابعة للشرطة في شمال غرب تركيا.



ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأربعاء، عن مكتب حاكم محافظة (أدرنة) قوله إن الحادث وقع في بلدة (ميريك) الواقعة بالقرب من الحدود مع اليونان، مشيرا إلى أن سائق الشاحنة فقد السيطرة عليها ثم اصطدم بجدار أحد المتاجر.



يأتي هذا فيما اتهم وزير الداخلية القبرصي، تركيا والقبارصة الأتراك بالمساعدة في تهريب المهاجرين إلى الجزء الجنوبي المعترف به دوليا من الجزيرة المنقسمة عرقيا.



وقال الوزير كونستانتينوس بيتريديس للإذاعة الرسمية، الاثنين: "دفعة كبيرة من المهاجرين وصلت بطائرة إلى شمال #قبرص" التابع لتركيا، وذلك تمهيدا لتهريبهم إلى الجنوب.



ووصف الوزير، السلطات القبرصية التركية بأنها وسيط لعصابات تهريب البشر بالتواطؤ مع أنقرة، مضيفا أن هذا "لا يمكن التسامح معه على مستوى أوروبا."