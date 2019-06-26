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عالم

الرئيس الفرنسي يصل إلى اليابان في زيارة تستمر 4 أيام

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:25 ص
إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون
أ ش أ
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وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء إلى العاصمة اليابانية (طوكيو) في زيارة تستغرق 4 أيام، وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى البلاد منذ توليه رئاسة فرنسا.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن ماكرون وزوجته "بريجيت" وصلا اليوم إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يلتقي في وقت لاحق اليوم برئيس الوزراء الياباني شينزو آبي حيث سيعلنان عن خارطة طريق للتعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل وغيرها.

وأضافت أن ماكرون سيلتقي غدا الخميس الإمبراطور الياباني ناروهيتو في القصر الإمبراطوري، كما سيشارك في قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها يومي الجمعة والسبت المقبلين.

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