اليوم.. التصويت على عودة روسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا

تجري الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تصويتا اليوم الأربعاء من شأنه تحديد حقوق الوفد الروسي في التصويت داخل الهيئة.



يشار إلى ان الجمعية ستنتخب بالإضافة إلى ذلك، الأمين العام الجديد لمجلس أوروبا لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.



وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، قد تبنت أمس قرارًا ينص على أن الحقوق الأساسية لأعضاء الوفود فيها لا تخضع لأي عقوبات. واستعاد النواب الروس مقاعدهم في الجمعية بعد خمس سنوات من الغياب بعد حرمانهم من حقوق التصويت بسبب ضم القرم والنزاع في شرق أوكرانيا.



ومن جانبه رحب الكرملين بالقرار الذي وصفه بانه "انتصار للحس السليم".



وبعد تسع ساعات من النقاش الصاخب والتصويت على تعديلات كثيرة، صوت 118 من نواب الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، قبل الواحدة صباحا، لصالح عودة روسيا للمشاركة من جديد في الجمعية والتي توقفت منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014. وصوت 62 نائبا ضد النص، فيما امتنع عشرة عن التصويت، وتضم الجمعية 300 نائب.