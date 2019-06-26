الأمم المتحدة: كولومبيا تنتج ما يقدر بنحو 70 % من الكوكايين في العالم

أفاد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بأن الإنتاج العالمي للكوكايين وصل عام 2017 إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، وأن هذه القفزة كانت مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة إنتاج الكوكايين في كولومبيا، التي أنتجت ما يقدر بنحو 70 بالمئة من الكوكايين في العالم.



وأوضح المكتب الأممي في تقريره السنوي اليوم الأربعاء ـ حسبما أفادت قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية ـ أن إنتاج الكوكايين في ذلك العام تخطى بنسبة 25 بالمئة الرقم القياسي المسجل في العام الذي سبقه، وذلك مع ازدياد الإنتاج في كولومبيا.



من جانبها، قالت أنجيلا مي رئيسة البحوث في المكتب الأممي ـ الذي يتخذ من فيينا مقرا له ـ "إن ما يحدث في كولومبيا أمر مثير للقلق".



وأشار التقرير إلى أنه في عام 2017 ضبطت السلطات في أنحاء العالم كمية قياسية من المخدرات بلغت في المجموع 1275 طنا، أي بارتفاع بنسبة 13 بالمئة عن العام الذي سبقه، مما يشير إلى أن جهود تطبيق القانون أصبحت أكثر فعالية، وأن تعزيز التعاون الدولي ربما يساعد في عمليات الضبط.