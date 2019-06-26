فلسطين وهولندا يناقشان خطط التنمية المستدامة

ناقش ديوان الرقابة المالية والإدارية وممثلو الأجهزة العليا للرقابة في مختلف الدول العربية مع محكمة التدقيق الهولندية في لاهاي، الخطط للتدقيق على أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في مجال الرعاية الصحية، بما يضمن حياة صحية وتعزيز الرفاه للأعمار كافة.



واتفقت المؤسسات العليا لمراجعة حسابات العام الماضي في الجزائر، والعراق، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، والسودان، وهولندا، في ختام اجتماعها الذي عقدته في مقر محكمة المحاسبات الهولندية في مدينة لاهاي، على مدار 4 أيام، بمشاركة مدير عام الرقابة على الحكم سامر أبو قرع، ومدير عام الرقابة على الخدمات صالح مصلح، ورئيس قسم رقابة الرقابة على القطاع الصحي محمد الشلو، على مواصلة التعاون الإقليمي بمراجعة موازية حول موضوع الرعاية الصحية، وتبادل الأفكار لإشراك أصحاب المصلحة المعنيين أثناء التدقيق، حيث ستقدم محكمة التدقيق الهولندية مزيدا من المساعدة أثناء عملية التدقيق.