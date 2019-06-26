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عالم

مقتل 4 أشخاص فى هجوم على مقر للشرطة بجنوب باكستان

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:17 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال مسئول اليوم الأربعاء، إن ما لايقل عن أربعة أشخاص، بينهم رجل شرطة، قتلوا في هجوم على مقر الشرطة بمنطقة بجنوب باكستان.

وكان ثلاثة مهاجمين يرتدون سترات مفخخة وبحوزتهم أسلحة آلية قد اقتحموا مقر الشرطة في منطقة لورالاي بإقليم بلوشستان في وقت سابق من اليوم.

واستهدف المهاجمون على ما يبدو مئات الأشخاص الذين كانوا متواجدين في مقر الشرطة من أجل الخضوع لاختبار التجنيد.

وقال عبدالظاهر المتحدث باسم شرطة المنطقة: لقى رجل شرطة وثلاثة إرهابين حتفهم بعد اشتباك دام ساعة.

وأضاف أن ثلاثة من رجال الشرطة أصيبوا في الهجوم. وقد فجر مهاجم سترته المفخخة وتمكنت القوات الأمنية من قتل اثنين آخرين.

وتقوم القوات الأمنية بعملية تمشيط بالمنطقة.

وأدان رئيس وزراء الإقليم جام كمال خان الياني الهجوم، وقال إنه يجب اتخاذ إجراء سريع وفعال لإظهار أن الوكالات الأمنية مستعدة بصورة جيدة.

ويشار إلى أن إقليم بلوشستان، الذي يتاخم الحدود الأفغانية والإيرانية، يعد أكبر إقليم في باكستان.

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