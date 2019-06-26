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عالم

روسيا تدرس تعزيز أمن الخبراء الروس فى محطة "بوشهر" الإيرانية

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:14 ص
جريدة الدستور
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صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، بأن روسيا تنظر في مسألة تعزيز الإجراءات الأمنية للخبراء الروس في محطة بوشهر النووية في إيران على خلفية التوترات المتزايدة في المنطقة.

وقال ريابكوف: "هذه المسألة قيد الدراسة، ولا شك هي تحت أنظار المسؤولين عن ذلك،لكن مفهوم الأمن نفسه لا ينطوي على الكشف عن الأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا الصدد".

من جهة أخرى، أشار ريابكوف إلى أن موسكو تأسف لتصرفات واشنطن غير المسؤولة بحق طهران وممارسة الضغط بدون حدود على إيران.

وكانت واشنطن قريبة من الرد، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب بتنفيذ ضربة عسكرية ضد أهداف إيرانية، لكنه ألغاها في اللحظات الأخيرة، بحسب ما أعلن على تويتر.

وجاء إسقاط الطائرة المسيرة الأميركية بعد تصاعد التوتر بين الدولتين إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج، اتّهمت واشنطن طهران بتنفيذها، الأمر الذي تنفيه طهران.

وارتفع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران منذ انسحاب الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني الذي تم التوصل إليه في فيينا عام 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على إيران، لتحرم طهران من مكاسب اقتصادية انتظرت الحصول عليها من الاتفاق.

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