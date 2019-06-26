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حوادث

انتشار أمنى بمحيط محكمة العباسية لتأمين زيارة وزير العدل

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:10 ص
المستشار حسام عبدالرحيم
المستشار حسام عبدالرحيم - وزير العدل
حسام التمساح
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كثفت قوات أمن القاهرة من وجودها بمحيط محكمة شمال القاهرة بالعباسية بالتزامن مع زيارة وزير العدل لافتتاح المحكمة بعد انتهاء أعمال تطويرها.

يذكر أن افتتاح محكمة شمال القاهرة جاء عقب الانتهاء من أعمال التطوير التقنى بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، بعد تطويرها والانتهاء من تفعيل وتشغيل نظام الميكنة بها من الجيل الثانى فيها ضمن منظومة فرض وإنفاذ القانون التى تتبناها الدولة، وذلك لتيسير عملية التقاضى، من أجل سرعة الفصل والإنجاز فى القضايا، بما يحقق مبدأ العدالة الناجزة.

يأتى افتتاح محكمة شمال القاهرة ضمن خطة وزارة العدل، بتطوير المحاكم وميكنتها لتحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل فى القضايا.

ويشمل مشروع ميكنة المحاكم من الجيل الثانى، ميكنة جميع إجراءات الدعوى، بداية من قيدها وتداولها حتى الحكم فيها ثم حفظها، وذلك من خلال مجموعة المكاتب الأمامية التى تقدم العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، كقيد الدعوى واستصدار الشهادات والاستعلام وغيرها من الخدمات، والمكاتب الخلفية المتخصصة التى تساهم فى جميع إجراءات الدعوى عبر مراحلها وصولا إلى الحفظ الإلكترونى.

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