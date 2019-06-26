طلاب الثانوية العامة بالقاهرة اليوم امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا

توافد العديد من طلاب الثانوية العامة، منذ الصباح الباكر، اليوم الأربعاء، في الشوارع المؤدية لمدارس امتحانات الصف الثالث الثانوي، بالقاهرة، لتأدية امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية، ومادة الكيمياء لطلاب شعبة علمي علوم.



واصطحب عدد من الطالبات أولياء أمورهم للمدرسة، من أجل خلق روح الطمأنينة في نفوسهم، وحرصوا على الإمساك ببعض الملازم وأوراق المراجعات لإلقاء نظرة أخيرة عليها قبل دخول اللجان وبدأ الامتحان.



وأعلنت مديرية التربية والتعليمية، عن استعدادتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي انطلقت صباح يوم السبت الموافق 8 يونيو، بـ 14 لجنة موزعة علي مستوي المحافظة بإجمالي 2426 طالب وطالبة، للشعبتين العلمي والادبي، الي جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.