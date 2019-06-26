تحرير 1320 مخالفة مرورية متنوعة بالمنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة امنية مكبرة للقضاء على المخالفات والحد منها وتحقيق حالة من السيولة المرورية بالميادين والطرق الرئيسية وتحقيق حالة من الأمن لدى المواطنين.



وأسفرت الحملات عن تحرير 1320 مخالفة مرورية متنوعة، كما شملت تنفيذ 19 قرار إزالة فورية تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية و45 قرار تعد على منافع الري، و41 قرار تعد على منافع هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة.



وفى نفس السياق، نفذت المديرية حملة مكبرة بالظهير الصحراوي بمدينة السادات، أسفرت عن فحص7 مزارع دائرة مركز السادات، وفحـص 9 أشخاص وتبين وجود 7 عاطلين هاربين من 11 حكم قضائى، وفى مجال فحص الشقق المفروشة تم فحص 39 شقة مفروشة و47 شخصا جنائيا من قاطنيها دائرة قسم شبين الكوم، تبين أنهم غير مطلوبين.