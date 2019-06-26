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محافظات

توافد طلاب الثانوية العامة بأسيوط أمام اللجان لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:03 ص
جريدة الدستور
أسيوط - محمد أبو شادي :
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بدء منذ قليل توافد الطلاب علي مقرات لجان الثانوية العامة بمحافظة أسيوط لاداء امتحاني الكيمياء والجغرافيا للقسمين العلمي والأدبي.

وكانت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، استعدت لاستقبال امتحانات الثانوية العامة، بتجهيز اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، إذ جرى توزيع وفرش مشتملات الاستراحات المنوط بها استضافة المنتدبين، والتأكيد على المشرفين بالتواجد خلال الـ24 ساعة بالاستراحات لحل أي مشكلة قد تطرأ وتلبية احتياجاتهم.

وأكد صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط علي انتظام العمل بجميع لجان المحافظة والبالغ عددها 79 لجنة من بينهم لجان المتفوقين والمكفوفين والسجن وان اللجان تستقبل 27804 طالب وطالبة لاداء امتحان الثانوية العامة.

وأضاف وكيل الوزارة إنه تم توقيع بروتوكول مع المديرية ومديرية أمن أسيوط، لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، وآخر مع مديرية الصحة، لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وكذلك سيارات الإسعاف داخل مقر تقدير الدرجات والاستراحات بالاضافة الي تزويد اللجان بالمراوح وعمل صيانة للإضاءة لتفعيلها وصيدلية إسعاف أولية وطبيب لكل مدرسة أو زائرة صحية.

وأوضح انه تم تجهيز كافة إستراحات القائمين على أعمال المراقبة لإمتحانات الثانوية العامة المنتدبين داخليًا أو خارجيًا للعمل بالمحافظة مع إمداد هذه الإستراحات بالآسرة والمفروشات والثلاجات والبوتجازات ومبردات المياه وكذا أجهزة التلفاز لتوفير الجو المناسب لهم حتى إنتهاء فترة الإمتحانات بالشكل المطلوب.

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