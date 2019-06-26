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عالم

رئيس الوزراء اليابانى: لا بد أن تعمل إيران على تحقيق السلام

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 09:02 ص
رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن بلاده تريد لعب دور في تخفيف التوتر في المنطقة، وشدد على ضرورة أن تلعب إيران دورًا بناء من أجل تحقيق السلام والأمن وأن تمتثل للاتفاقية النووية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأربعاء، عنه القول في تصريحات لها:"السلام والاستقرار في الشرق الأوسط من القضايا المهمة، رغم أنها أصبحت أكثر تعقيدًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك قضية السلام في الشرق الأوسط والوضع في سوريا".

ولفت إلى أن "اليابان تتخذ موقفًا محايدًا من حيث الدين والطائفة والقومية والتاريخ، ولها علاقة جيدة مع جميع الدول في الشرق الأوسط، وباعتبار أن وضعنا فريد يمكننا أن نتبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة، من أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وحول زيارته الأخيرة لإيران، قال:"التوترات تتصاعد في الشرق الأوسط حول الوضع في إيران، ويشير بعض الخبراء إلى أن صراعات عرضية قد تحدث، لكن قبل كل شيء، يجب تجنب الاشتباكات المسلحة، لأن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط سيؤديان إلى ازدهار العالم كله، بما في ذلك اليابان، أريد أن يكون لليابان دور مهم في التخفيف من حدة التوتر في المنطقة، لذلك قمت بزيارة إيران هذا الشهر".

واستطرد:"ما أستطيع قوله إنه من أجل السلام والأمن في المنطقة، لا بد من أن تلعب إيران دورًا بناء، وأن تمتثل للاتفاقية النووية".

وأضاف:"الطريق إلى تخفيف التوترات تصاحبه صعوبات كبيرة، وستواصل اليابان خطواتها بالتعاون مع الدول المعنية من أجل تخفيف حدة التوترات وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط بالتعاون مع الدول ذات الصلة.

وأكد أن الهجوم على السفن التي تديرها شركات الشحن اليابانية بالقرب من مضيق هرمز في وقت سابق من الشهر الجاري تشكل "تهديدًا جديًا لسلام بلدنا وازدهاره"، وأضاف:"ندين بشدة هذه الهجمات التي تعرض سفننا للخطر، وسنواصل جمع المعلومات لضمان أمن الملاحة عن كثب مع البلدان ذات الصلة".

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