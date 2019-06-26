توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مادتى الكيمياء والجغرافيا بمطروح

توافد صباح اليوم الأربعاء، طلاب الصف الثالث الثانوي بمطروح علي اللجان الامتحانية لآداء الامتحان في مادة الكيمياء لشعبة " علمي علوم وعلمي رياضة " والتي تستمر لمدة 3 ساعات ومادة الجغرافيا لشعبة الادبي والتي تستمر لمدة 3 ساعات وسط تكثيفات أمنية مشددة بمحيط اللجان.



يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح قد أعلنت أن طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات في 10 لجان على مستوى المحافظة "4 بمدينة مرسى مطروح، ولجنتين بمدينة الحمام ولجنة بكل من الضبعة وبرانى وسيوة، والسلوم"، وأن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام بمحافظة مطروح 1840 طالبًا وطالبة، منهم 1550 طالبا "نظام حكومى" و290 "منازل".



وانطلقت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، السبت 8 يونيو الجاري، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.



ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الأربعاء 3 يوليو 2019، في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، لشعبة "علمي رياضيات".