روسيا تهدد "ناتو" على خلفية تعليق معاهدة الصواريخ النووية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الأربعاء، إن موسكو سترد بالمثل على أي خطوات يتخذها الناتو بشأن قرار روسيا بتعليق معاهدة الصواريخ النووية لعام 1987.



ومن المتوقع أن يناقش وزراء دفاع الناتو في وقت لاحق اليوم الأربعاء، الخطوات التالية إذا احتفظت موسكو بنظام صاروخي تقول الولايات المتحدة إنه سيسمح لهجمات نووية قصيرة الأجل على أوروبا وخرق معاهدة القوات النووية المتوسطة المدى لعام 1987.



يأتي هذا في ظل الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين إيران وواشنطن على خلفية ملفها النووي الإيراني، حيث فرض ترامب عقوبات على عدد من الشخصيات الإيرانية الرسمية وهو الأمر الذي رفضته طهران وهددت بالتصعيد على إثره.