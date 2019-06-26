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محافظات

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان امتحان مادتى الكيمياء والجغرافيا بالوادى الجديد

الأربعاء 26/يونيو/2019 - 08:53 ص
جريدة الدستور
الوادي الجديد : محمد علي مهدي
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بدأ توافد طلاب الثانوية العامة من صباح اليوم الأربعاء، خارج اللجان بمحافظة الوادى الجديد، وذلك لمراجعة مادتي الكيمياء والجغرافيا جيدا قبل دخول اللجان الامتحانية، تحسبا لصعوبة الامتحان مثل مادتي الفيزياء والتاريخ التي أصابة الجميع بالصدمة من إلتواء بعض النقاط التي أكدت أنها في مستوي الطالب العبقري.

حيث يؤدى الامتحانات على مستوى كافة مراكز المحافظة 1505 طلاب وطالبات تم توزيعهم على 10 لجان فى 5 إدارات تعليمية علي مستوي المحافظة، لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة.

وكثفت قوات الشرطة من وجودها في محيط اللجان وتأمينات مشددة من قوات الأمن والتى قامت بوضع حواجز مرورية فى محيط اللجان الامتحانية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول للطلبة والطالبات.

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