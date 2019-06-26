تجديد حبس عاطل متهم بسرقة المواطنين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة حبس عاطل تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه 15 يوم علي ذمة التحقيقات.



والبداية كانت أثناء تفقد رجال مباحث قسم شرطة النزهة، بقيادة المقدم محمد جهاد، الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنوا من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - سبق اتهامه فى 8 قضايا، بحوزته (مبلغ مالى 1070 جنيها - 16 كارت شحن هواتف محمولة فئات مختلفة - 3 هواتف محمول - سلاح أبيض "سكين").



وبمواجهته حول مصدر المضبوطات، اعترف بأنها من متحصلات "واقعتين" سرقة بالإكراه، وتم التوصل للمجنى عليهما وبعض المضبوطات وتعرفا عليها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.